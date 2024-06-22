Россия атаковала Ивано-Франковск ракетами, есть повреждения

Ночью в Ивано-Франковске раздавались взрывы — мэр города показал фото разрушительных последствий
Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили ракетную атаку на Ивано-Франковск. В результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Telegram.
Атака на Ивано-Франковск 22 июня
"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах горожан.
Как отметил Марцинкив, компенсацию за выбитые окна жители смогут получить, написав заявление в ЦПАУ.
Напомним, в результате ракетной атаки на Ивано-Франковск две улицы получили повреждения — Береговая и Карпатская.
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