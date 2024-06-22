Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью в Ивано-Франковске раздавались взрывы — мэр города показал фото разрушительных последствий arrow

Ночью в Ивано-Франковске раздавались взрывы — мэр города показал фото разрушительных последствий

22 июня 2024 07:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия атаковала Ивано-Франковск ракетами, есть повреждения
Последствия атаки. Фото: Telegram/Марцинков
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили ракетную атаку на Ивано-Франковск. В результате российских обстрелов зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Telegram.

Читайте также:

Атака на Ивано-Франковск 22 июня

"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах горожан.

Как отметил Марцинкив, компенсацию за выбитые окна жители смогут получить, написав заявление в ЦПАУ.

null
Скриншот поста Марцинкива

Напомним, в результате ракетной атаки на Ивано-Франковск две улицы получили повреждения — Береговая и Карпатская.

Также мы писали, что на Львовщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего загорелся пожар.

Ивано-Франковск
обстрелы
ракеты
война в Украине
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту