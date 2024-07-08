Ракетний обстріл України 8 липня — названо кількість загиблих

Наслідки влучання російської ракети в дитячу лікарню "Охмадит". Фото: Ігор Клименко

У понеділок, 8 липня, внаслідок російської атаки по Україні загинуло 20 людей, ще півсотні отримали поранення. Рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Наслідки російської атаки по Україні

За словами міністра, росіяни завдали удару по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та Донецькій області.

Клименко додав, що Росія вдарила по найбільшій дитячій лікарні "Охмадит" у Києві.

"На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом внаслідок ракетного удару по Україні загинуло близько 20 людей, ще півсотні отримали поранення.

"Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС", — зазначив Клименко.

Він наголосив, що всі рятувальні служби працюватимуть цілодобово.

Повідомленні міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram

Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є загиблі та постраждалі.

Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десяток загиблих, 31 людина поранена.

Також ми повідомляли, що і у Дніпрі було чутно вибухи. Наслідки з’ясовуються.