Ракетный обстрел Украины 8 июля - названо число погибших

Последствия попадания российской ракеты в детскую больницу "Охмадит". Фото: Игорь Клименко

В понедельник, 8 июля, в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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Последствия российской атаки по Украине

По словам министра, россияне нанесли удар по Киеву, Днепру, Кривом Роге и Донецкой области.

Клименко добавил, что Россия ударила по крупнейшей детской больнице "Охмадит" в Киеве.

"На данный момент известно о семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате ракетного удара по Украине погибли около 20 человек, еще полсотни получили ранения.

"Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, которые фиксируют эти преступления. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться к любому работнику системы МВД", — отметил Клименко.

Он подчеркнул, что все спасательные службы будут работать круглосуточно.

Сообщении министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram

Напомним, 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы . В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма. Из-за массированной ракетной атаки в городе десяток погибших, 31 человек ранен.

Также мы сообщали, что и в Днепре были слышны взрывы . Последствия выясняются.