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Масована російська атака по Запоріжжю — в ОВА розповіли про наслідки

22 березня 2024 12:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масована російська атака по Запоріжжю — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 22 березня. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, також зупинено рух транспорту греблею ДніпроГЕС. Крім того, десять людей поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляє МВС та голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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Наслідки обстрілів у Запоріжжі

За словами Федорова, найбільше руйнувань зазнали три локації Запоріжжя. 

Так, два ракетні удари по приватному сектору зруйнували сім житлових будинків, ще десятки таких пошкоджені. 

Також ворог вдарив і поблизу багатоповерхівки, у якій пошкоджено два під'їзди та десятки квартир. 

Крім того, окупанти нещадно атакували найбільшу теплоелектростанцію України — ДніпроГЕС. Наразі рух дамбою призупинили. 

Зрештою, внаслідок російських обстрілів десять людей поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ та вкотре звернувся до партнерів.

війна
Запоріжжя
обстріли
ГЕС
окупанти
Іван Федоров
ракети
люди
війна в Україні
зниклі безвісти

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