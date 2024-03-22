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Массированная российская атака по Запорожью — в ОВА рассказали о последствиях

22 марта 2024 12:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Массированная российская атака по Запорожью — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов 22 марта. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура, также остановлено движение транспорта по плотине ДнепроГЭС. Кроме того, десять человек ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает МВД и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По словам Федорова, больше всего разрушений получили три локации Запорожья.

Так, два ракетных удара по частному сектору разрушили семь жилых домов, еще десятки таких повреждены.

Также враг ударил и вблизи многоэтажки, в которой повреждены два подъезда и десятки квартир.

Кроме того, оккупанты беспощадно атаковали крупнейшую теплоэлектростанцию Украины — ДнепроГЭС. Пока движение по дамбе приостановили.

В результате российских обстрелов десять человек ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Позже Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ и в очередной раз обратился к партнерам.

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