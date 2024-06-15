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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка причина

15 червня 2024 09:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні зранку, 15 червня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили зранку, 15 червня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

Також загарбники впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.

Україна
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українці
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