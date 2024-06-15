Повітряна тривога в Україні зранку, 15 червня

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка причина
15 червня 2024 09:27
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Повітряну тривогу по всій Україні оголосили зранку, 15 червня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.
"Вся Україна — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.
Також загарбники впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.
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