Повітряна тривога в Україні зранку, 15 червня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили зранку, 15 червня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ударом була Нікопольщина.

Також загарбники впродовж доби обстріляли 437 разів Запорізьку область. Під ударом противника опинилося десять населених пунктів.