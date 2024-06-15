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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая причина

15 июня 2024 09:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине утром, 15 июня
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу по всей Украине объявили утром, 15 июня. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Вся Украина — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.

Также захватчики в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.

Украина
оккупанты
обстрелы
украинцы
война
воздушная тревога

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