Воздушная тревога в Украине утром, 15 июня

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая причина
15 июня 2024 09:27
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Воздушную тревогу по всей Украине объявили утром, 15 июня. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.
"Вся Украина — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.
Также захватчики в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.
Читайте Новини.LIVE!