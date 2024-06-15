Воздушная тревога в Украине утром, 15 июня

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу по всей Украине объявили утром, 15 июня. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

"Вся Украина — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была Никопольщина.

Также захватчики в течение суток обстреляли 437 раз Запорожскую область. Под ударом противника оказалось десять населенных пунктов.