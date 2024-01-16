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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

16 січня 2024 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 16 січня — є загроза ракетного удару
Повітряна тривога. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому "Моздок" (Північна Осетія) злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 16 січня

Сьогодні близько 10:39 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 16 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що з аеродрому "Моздок" (Північна Осетія) злетів винищувач МіГ-31К ПКС РФ. Він є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

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Нагадаємо, загарбники обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей. 

Крім того, вчора пізно ввечері російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.

обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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