Повітряна тривога в Україні 16 січня — є загроза ракетного удару

Повітряна тривога. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому "Моздок" (Північна Осетія) злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Сьогодні близько 10:39 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що з аеродрому "Моздок" (Північна Осетія) злетів винищувач МіГ-31К ПКС РФ. Він є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Нагадаємо, загарбники обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Крім того, вчора пізно ввечері російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.