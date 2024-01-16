Окупанти обстріляли житлові будинки на Миколаївщині — під завалами є діти

Наслідки обстрілів Миколаївської області. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Російські окупанти обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Кім розповів, що вчора зранку окупанти з артилерії вдарили по селі Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок.

"З-під завалів будівлі деблоковано троє людей — жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний", — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники також завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

А вже о 14:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.

Крім того, вчора пізно ввечері російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.