Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаевской области — под завалами есть дети

Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Российские оккупанты обстреляли Днепровское в Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Ким рассказал, что вчера утром оккупанты из артиллерии ударили по селе Днепровское Куцурубской громады. В результате вражеской атаки поврежден жилой дом.

"Из-под завалов здания деблокированы три человека — женщина и двое детей. Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики также нанесли артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

А уже в 14:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

Кроме того, вчера поздно вечером российские войска совершили очередную атаку на населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пять человек находятся под завалами.