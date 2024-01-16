Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаевской области — под завалами есть дети arrow

Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаевской области — под завалами есть дети

16 января 2024 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаевской области — под завалами есть дети
Последствия обстрела Николаевской области. Фото: t.me/mykolaivskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты обстреляли Днепровское в Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте также:

Обстрелы Николаевской области

Ким рассказал, что вчера утром оккупанты из артиллерии ударили по селе Днепровское Куцурубской громады. В результате вражеской атаки поврежден жилой дом.

"Из-под завалов здания деблокированы три человека — женщина и двое детей. Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики также нанесли артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

А уже в 14:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

null

Напомним, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

Кроме того, вчера поздно вечером российские войска совершили очередную атаку на населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пять человек находятся под завалами.

дети
обстрелы
Николаевская область
Виталий Ким
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме