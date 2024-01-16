Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза arrow

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

16 января 2024 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 16 января — угроза ракетного удара
Воздушная тревога. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. С аэродрома "Моздок" (Северная Осетия) взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 16 января

Сегодня около 10:39 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 16 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия) взлетел истребитель МиГ-31К ПКС РФ. Он является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

null

null

Напомним, захватчики обстреляли Днепровское Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Кроме того, вчера поздно вечером российские войска совершили очередную атаку на населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пять человек находятся под завалами.

обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме