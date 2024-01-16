Воздушная тревога в Украине 16 января — угроза ракетного удара

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. С аэродрома "Моздок" (Северная Осетия) взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 16 января
Сегодня около 10:39 по всей Украине объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах предупредили, что с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия) взлетел истребитель МиГ-31К ПКС РФ. Он является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Напомним, захватчики обстреляли Днепровское Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.
Кроме того, вчера поздно вечером российские войска совершили очередную атаку на населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пять человек находятся под завалами.
Читайте Новини.LIVE!