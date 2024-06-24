Повітряна тривога в Україні ввечері, 24 червня

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
24 червня 2024 21:51
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Повітряну тривогу у всіх областях України вдруге оголосили ввечері, 24 червня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 24 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.
Також російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.
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