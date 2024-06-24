Повітряна тривога в Україні ввечері, 24 червня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу у всіх областях України вдруге оголосили ввечері, 24 червня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 24 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.

Також російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.