Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії — є постраждалі arrow

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії — є постраждалі

24 червня 2024 20:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Дніпропетровщини 24 червня — наслідки
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 24 червня, росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 24 червня

Росіяни обстріляли область з артилерії та за допомогою дронів-камікадзе. Удари були спрямовані на Нікополь, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Крім трьох вже відомих поранених, є ще одна особа із пораненням, деталі ще встановлюються.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Росіяни пошкодили інфраструктуру та агрофірми, а також чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд. Пошкоджені лінії електропередач, газові мережі, парники та автотранспорт.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

війна
вибух
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву