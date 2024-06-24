Обстріл Дніпропетровщини 24 червня — наслідки

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У понеділок, 24 червня, росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Росіяни обстріляли область з артилерії та за допомогою дронів-камікадзе. Удари були спрямовані на Нікополь, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Крім трьох вже відомих поранених, є ще одна особа із пораненням, деталі ще встановлюються.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Росіяни пошкодили інфраструктуру та агрофірми, а також чотири багатоквартирні та чотири приватні будівлі, п'ять господарських споруд. Пошкоджені лінії електропередач, газові мережі, парники та автотранспорт.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.