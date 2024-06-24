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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии — есть пострадавшие

24 июня 2024 20:06
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Бригадир София
редактор
Обстрел Днепропетровщины 24 июня
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 24 июня, россияне обстреляли Днепропетровщину. Известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области 24 июня

Россияне обстреляли область из артиллерии и с помощью дронов-камикадзе. Удары были направлены на Никополь, Мировскую, Красногригорьевскую, Покровскую и Марганецкую общины. Кроме трех уже известных раненых, есть еще один человек с ранением, детали еще устанавливаются.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Россияне повредили инфраструктуру и агрофирмы, а также четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек. Повреждены линии электропередачи, газовые сети, парники и автотранспорт.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

война
взрыв
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
дроны
война в Украине

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