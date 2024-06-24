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У ДСНС показали відео наслідків російського удару по дев’ятиповерхівці у Торецьку

24 червня 2024 17:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Торецька 23 червня — рятувальники дістали з-під завалів жінку
Наслідки російського обстрілу Торецька. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок, 24 червня.

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У ДСНС розповідають, що обстріл російські окупанти здійснили напередодні, 23 червня.

"Ворог завдав удару по місту Торецьк, поціливши у дев’ятиповерхівку. Частково зруйновано один із під'їздів", — йдеться у повідомленні

Рятувальники зазначають, в одній з квартир на другому поверсі перебувала жінка 1954 року народження.

ДСНС
Працівники ДСНС рятують жінку. Фото: скриншот

"Під час обстрілу її відкинуло на підлогу та засипало меблями й речами, вона травмувалася. Надали потерпілій першу домедичну допомогу й транспортували її до лікувального закладу у Костянтинівці", — додали в ДСНС.

У рятувальній службі також закликають людей, що проживають у зоні бойових дій евакуюватися. 

Також ми повідомляли, що 24 червня окупанти завдали двох ударів по місту Покровськ Донецької області. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та десятки поранених. Серед постраждалих є діти.

Раніше росіяни завдали удару по місту Селидове Донецької області. Армія РФ скинула на цивільне населення дві авіабомби, імовірно, "УМПБ Д-30СН".

війна
ДСНС
Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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