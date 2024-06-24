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В ГСЧС показали видео последствий российского удара по девятиэтажке в Торецке

24 июня 2024 17:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Торецкая 23 июня — спасатели достали из-под завалов женщину
Последствия российского обстрела города Торецк. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 24 июня.

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В ГСЧС рассказывают, что обстрел российские оккупанты совершили накануне, 23 июня.

"Враг нанес удар по городу Торецк, попав в девятиэтажку. Частично разрушен один из подъездов", — говорится в сообщении

Спасатели отмечают, что в одной из квартир на втором этаже находилась женщина 1954 года рождения.

ГСЧС
Работники ГСЧС спасают женщину. Фото: скриншот

"При обстреле ее отбросило на пол и засыпало мебелью и вещами, она травмировалась. Оказали пострадавшей первую домедицинскую помощь и транспортировали ее в лечебное учреждение в Константиновке", — добавили в ГСЧС.

Спасатели также призывают людей, проживающих в районах боевых действий, эвакуироваться.

Также мы сообщали, что 24 июня оккупанты нанесли два удара по городу Покровск Донецкой области . Известно по меньшей мере о четырех погибших и десятках раненых. Среди пострадавших есть дети.

Ранее россияне нанесли удар по городу Селидово Донецкой области . Армия РФ сбросила на гражданское население две авиабомбы, предположительно, "УМПБ Д-30СН".

война
ГСЧС
Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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