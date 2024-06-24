Воздушная тревога в Украине вечером, 24 июня

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
24 июня 2024 21:51
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Воздушную тревогу во всех областях Украины во второй раз объявили вечером, 24 июня. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине
"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 24 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Известно о четырех пострадавших.
Также российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.
Читайте Новини.LIVE!