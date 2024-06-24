Воздушная тревога в Украине вечером, 24 июня

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу во всех областях Украины во второй раз объявили вечером, 24 июня. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Известно о четырех пострадавших.

Также российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.