Повітряна тривога в Україні ввечері 10 липня

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
10 липня 2024 21:00
Літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ
Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України ввечері, 10 липня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, Херсонщина продовжує потерпати від дій російських загарбників. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.
Також російські війська в ніч проти 10 липня атакували енергооб'єкт на території Рівненської області. Для цього ворог застосовував дрон-камікадзе типу Shahed.
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