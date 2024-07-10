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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

10 липня 2024 21:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 10 липня
Літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України ввечері, 10 липня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Херсонщина продовжує потерпати від дій російських загарбників. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Також російські війська в ніч проти 10 липня атакували енергооб'єкт на території Рівненської області. Для цього ворог застосовував дрон-камікадзе типу Shahed.

війна Україна обстріли окупанти повітряна тривога

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