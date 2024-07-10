Воздушная тревога в Украине вечером 10 июля

Самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины вечером, 10 июля. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Херсонская область продолжает страдать от действий российских захватчиков. В результате обстрелов один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Также российские войска в ночь на 10 июля атаковали энергообъект на территории Ровенской области. Для этого враг применял дрон-камикадзе типа Shahed.