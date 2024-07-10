Воздушная тревога в Украине вечером 10 июля

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
10 июля 2024 21:00
Самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины вечером, 10 июля. Людей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, Херсонская область продолжает страдать от действий российских захватчиков. В результате обстрелов один человек погиб, еще четыре получили ранения.
Также российские войска в ночь на 10 июля атаковали энергообъект на территории Ровенской области. Для этого враг применял дрон-камикадзе типа Shahed.
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