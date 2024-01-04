Мер Мелітополя повідомив про вибух в окупованому місті

Вибух в нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі було чутно вибух. Наразі не відомо, де він стався та які його наслідки.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Вибухи в Мелітополі

В Мелітополі, який зараз окупований Росією, стався вибух. В даний момент не відомо, що його спричинилося та чи є жертви серед окупантів.

"Чекаємо від рашистів чергових заяв, про героїчну роботу певео", — зазначив Федоров.

Раніше ми розповідали, що сьогодні вдень, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Також ми писали, що партизани "АТЕШ" передали українським військовим координати російської протиповітряної оборони біля Кримського моста. Вони виявили, що ворог розмістив два розрахунки ППО.