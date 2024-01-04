Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в оккупированном городе
Во временно оккупированном россиянами Мелитополе был слышен взрыв. Пока неизвестно, где он произошел и каковы его последствия.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Взрывы в Мелитополе
В Мелитополе, который сейчас оккупирован Россией, произошел взрыв. В данный момент не известно, что его вызвали и есть ли жертвы среди окупантов.
"Ждем от рашистов очередных заявлений, о героической работе уверенно", — отметил Федоров.
Ранее мы рассказывали, что сегодня днем, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их слышали жители Севастополя и Евпатории.
Напомним, Служба безопасности Украины рассказала детали атаки на Крымский мост. Его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.
Также мы писали, что партизаны "АТЕШ" передали украинским военным координаты российской противовоздушной обороны у Крымского моста. Они обнаружили, что враг разместил два расчета ПВО.
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