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Мешканці Суджі спростували російські фейки про "звірське ставлення" ЗСУ

16 серпня 2024 12:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Мешканці міста Суджа у Курській області заявили, що ЗСУ їх не чіпали
Українські військові. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України під час наступу 14 серпня зайняли місто Суджа Курської області. Місцеві мешканці розповіли, що українські військові нормально до них ставляться, чим спростували фейки пропаганди про "звірське ставлення".

Про це жителі Суджі заявили знімальній групі Ми Україна.

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Журналістка запитала в подружньої пари у магазині в Суджі, чи вони живуть вдома, чи у підвалі.

"Ми вдома живемо. Солдати сказали: "Ми вас не чіпаємо нікого, живіть спокійно, все добре", — відповів чоловік.

Таким чином мешканці міста спростували російську пропаганду про те, що ЗСУ під час наступу нібито "по-звірськи ставляться до місцевих".

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони контролюють 82 населених пункти на території Курської області. Загальна площа зайнятих земель становить 1150 квадратних кілометрів —  Україна створила військову комендатуру в регіоні.

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ЗСУ фейки військові пропаганда війна в Україні Курська область Суджа

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