Жители города Суджа в Курской области заявили, что ВСУ их не трогали

Украинские военные. Фото: ВСУ

Вооруженные силы Украины во время наступления 14 августа заняли город Суджа Курской области. Местные жители рассказали, что украинские военные нормально к ним относятся, чем опровергли фейки пропаганды о "зверском отношении".

Об этом жители Суджи заявили съемочной группе Ми — Україна.

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Журналистка спросила у супружеской пары в магазине в Судже, живут ли они дома или в подвале.

"Мы дома живем. Солдаты сказали: "Мы вас не трогаем никого, живите спокойно, все хорошо", — ответил мужчина.

Таким образом жители города опровергли российскую пропаганду о том, что ВСУ во время наступления якобы "зверски относятся к местным".

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны контролируют 82 населенных пункта на территории Курской области. Общая площадь занятых земель составляет 1150 квадратных километров — Украина создала военную комендатуру в регионе.