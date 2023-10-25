Міноборони допустило до експлуатації декілька нових зразків безпілотників

Український військовий запускає безпілотник. Фото: google.com

Міністерство оборони України допустило до експлуатації одразу декілька нових зразків безпілотників. Це означає, що в країни буде більше дронів.

Про це повідомляє Міноборони.

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У Міноборони розповіли, що вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж декількох днів. Там зазначили, те, що раніше гальмувало місяцями, наразі запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом.

"FPV-дрони — реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни, тому Міноборони робить усе, аби їх ставало більше", — йдеться у повідомленні.

Безпілотник. Фото: Міноборони

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час бойових дій більшість дронів, які використовуються як Україною, так і Росією, виготовляються в Китаї. Проте через китайські обмеження кількість таких безпілотників скорочується.

Також ми писали, що українські Сили оборони активно використовують на фронті безпілотники, виробниками яких є різні країни світу, зокрема й Китай. Цьогоріч в Україні направили 40 млрд грн на закупівлю дронів.

Додамо, Кабінет міністрів спростив ввезення безпілотників в Україну. Це рішення забезпечить потреби України та дозволить наростити випуск дронів.