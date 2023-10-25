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Минобороны допустило к эксплуатации несколько новых образцов беспилотников

25 октября 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны допустило к эксплуатации несколько новых образцов беспилотников
Украинский военный запускает беспилотник. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов беспилотников. Это означает, что у страны будет больше дронов.

Об этом сообщает Минобороны.

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В Минобороны рассказали, что впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. Там отметили, то, что раньше тормозило месяцами, сейчас заработало по быстрому и прозрачному алгоритму.

"FPV-дроны — реальные инструменты для уничтожения врага и защиты нашей страны, поэтому Минобороны делает все, чтобы их становилось больше", — говорится в сообщении.

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Беспилотник. Фото: Минобороны
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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, во время боевых действий большинство дронов, которые используются как Украиной, так и Россией, производятся в Китае. Однако из-за китайских ограничений количество таких беспилотников сокращается.

Также мы писали, что украинские Силы обороны активно используют на фронте беспилотники, производителями которых являются разные страны мира, в том числе и Китай. В этом году в Украину направили 40 млрд грн на закупку дронов.

Добавим, Кабинет министров упростил ввоз беспилотников в Украину. Это решение обеспечит потребности Украины и позволит нарастить выпуск дронов.

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