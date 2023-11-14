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Міноборони РФ намагається завербувати залишки групи Вагнера в Африці

14 листопада 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міноборони РФ намагається завербувати залишки групи Вагнера в Африці
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство оборони Росії всіма силами намагається завербувати залишки групи Вагнера в Африці. Їм навіть пропонують зарплату у розмірі 110 000 рублів (близько 1200 доларів США), але вони відмовляються. 

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що "вагнерівці" відкидають усі спроби вербування російського Міністерства оборони, спрямовані на підпорядкування операцій ПВК в Африці. Як відомо, Міноборони РФ на чолі з заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і співробітниками Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) намагається завербувати колишніх співробітників ПВК "Вагнер" на колишній базі Вагнера в Молькіно, Краснодарський край, для операцій МО Росії в Африці з вересня 2023 року. 

Анонімне джерело аналітиків стверджувало, що "вагнерівцям" пропонують 110 000 рублів (близько 1200 доларів США) зарплати, "перспективні" посади, а також формування окремого підрозділу, здатного діяти в Лівії, Сирії, Малі та Буркіна-Фасо.

"Окрім того, відомо, що відомий керівник приватної військової компанії "Редут" (ПВК) Костянтин Мірзоянц 8 листопада відхилив пропозиції Міноборони та заявив, що воно не створюватиме окремий підрозділ і що весь особовий склад піде до Буркіна-Фасо, що змусило понад 120 колишніх співробітників Вагнера відмовитися від контрактів з російським МО та залишити Молькіно", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила про спроби РФ посилити контроль над ПВК "Вагнер". Це відбувається після спроби заколоту і загибелі керівництва угруповання.

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