Минобороны РФ пытается завербовать остатки группы Вагнера в Африке

Бойцы ЧПК "Вагнер". Фото: ЕРА

Министерство обороны России всеми силами пытается завербовать остатки группы Вагнера в Африке. Им даже предлагают зарплату в размере 110 000 рублей (около 1200 долларов США), но они отказываются.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что "вагнеровцы" исключают все попытки вербовки российского Министерства обороны, направленные на подчинение операций ЧВК в Африке. Как известно, Минобороны РФ во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) пытается завербовать бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" на бывшей базе Вагнера в Молькино, Краснодарский край, для операций МО России в Африке с сентября 2023 года.

Анонимный источник аналитиков утверждал, что "вагнеровцам" предлагают 110 000 рублей (около 1200 долларов США) зарплаты, "перспективные" должности, а также формирование отдельного подразделения, способного действовать в Ливии, Сирии, Мали и Буркина-Фасо.

"Кроме того, известно, что известный руководитель частной военной компании "Редут" (ЧВК) Константин Мирзоянц 8 ноября отклонил предложения Минобороны и заявил, что оно не будет создавать отдельное подразделение и что весь личный состав пойдет в Буркина-Фасо, что заставило более 120 бывших сотрудников Вагнера отказаться от контрактов с российским МО и покинуть Молькино", — говорится в сообщении.

Напомним, разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над ЧВК "Вагнер". Это происходит после попытки мятежа и гибели руководства группировки.