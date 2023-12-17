Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Міноборони РФ скаржиться на атаку 33 безпілотників на Росію arrow

Міноборони РФ скаржиться на атаку 33 безпілотників на Росію

17 грудня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міноборони РФ скаржиться на атаку 33 безпілотників на Росію
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російське Міністерство оборони традиційно заявила про атаку безпілотників на територію РФ. За їх словами, сили ППО знищили та перехопили 33 цілі.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

Читайте також:

Атака безпілотників на РФ

Зазначається, що нібито "київський режим" намагався атакувати Росію 33 безпілотниками, які начебто знищили над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями.

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 33 українські безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", — повідомляє Міноборони ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що нещодавно в російському Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що в Іркутську, що в Росії, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через прорив труби з гарячою водою. Відомо, що зіткнулися 18 автомобілей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі