Міноборони РФ скаржиться на атаку 33 безпілотників на Росію

Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: соцмережі

Російське Міністерство оборони традиційно заявила про атаку безпілотників на територію РФ. За їх словами, сили ППО знищили та перехопили 33 цілі.

Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram.

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Атака безпілотників на РФ

Зазначається, що нібито "київський режим" намагався атакувати Росію 33 безпілотниками, які начебто знищили над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями.

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 33 українські безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", — повідомляє Міноборони ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що нещодавно в російському Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що в Іркутську, що в Росії, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода через прорив труби з гарячою водою. Відомо, що зіткнулися 18 автомобілей.