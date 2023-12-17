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Минобороны РФ жалуется на атаку 33 беспилотников на Россию

17 декабря 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны РФ жалуется на атаку 33 беспилотников на Россию
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское Министерство обороны традиционно заявило об атаке беспилотников на территорию РФ. По их словам, силы ПВО уничтожили и перехватили 33 цели.

Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.

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Отмечается, что якобы "киевский режим" пытался атаковать Россию 33 беспилотниками, которые якобы уничтожили над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

"Очередными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — сообщает Минобороны врага.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что недавно в российском Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Иркутске в России произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие из-за прорыва трубы с горячей водой. Известно, что столкнулись 18 автомобилей.

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