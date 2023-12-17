Минобороны РФ жалуется на атаку 33 беспилотников на Россию
Российское Министерство обороны традиционно заявило об атаке беспилотников на территорию РФ. По их словам, силы ПВО уничтожили и перехватили 33 цели.
Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram.
Атака беспилотников в РФ
Отмечается, что якобы "киевский режим" пытался атаковать Россию 33 беспилотниками, которые якобы уничтожили над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
"Очередными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — сообщает Минобороны врага.
Напомним, что недавно в российском Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляют о работе противовоздушной обороны.
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