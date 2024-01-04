Міноборони запобігло розтраті понад 11 млн грн на закупівлі спеціальних навушників

Військовий в спеціальних навушниках. Ілюстративне фото: 0241tactical.com

Фахівці Міністерства оборони України попередили ризик закупівлі спеціальних активних навушників за завищеними цінами. Відповідно вдалося уникнути витрачанню 11,7 млн грн з державного бюджету.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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За даними міністерства, Служба внутрішнього аудиту провела перевірку закупівлі навушників.

Зазначається, що аудитори виявили, що постачальник навушників завищив ціни на деякий товар. Під час спрощеної закупівлі за лотами 1, 2 та 3 переможець тендеру, що був опублікований на Prozorro, запропонував закупівлю за однаковими цінами різних видів навушників. Йдеться про суми 20 550 гривень, 20 499 гривень та 20 493 гривні. Відповідно це передбачало ризик закупівлі за завищеними цінами.

"У зв'язку з цим Департаменту ресурсного забезпечення МОУ було запропоновано визначити конкретні моделі навушників, запропонованих переможцями, та провести моніторинг цін щодо подібних пропозицій на ринку", — вказали у міністерстві.

Згодом представники МОУ розв'язали питання із цінами, домовившись із переможцями аукціону про зменшення цін на товар за трьома лотами. Відтак вдалося уникнути розтраті 11,7 млн грн з держбюджету.

Як вказують в Міноборони, такі навушники були закуплені вперше і найближчим часом їх передадуть для військових на найбільш пріоритетні напрямки фронту.

"Було оголошено закупівлі за п’ятьма лотами, всі 15 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах", — додали в МОУ.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.

Додамо, Міноборони повідомило про виграш міжнародного арбітражу з іноземним постачальником, у якого оборонне відомство замовило екіпірування для бійців ЗСУ. Замовник відправив до України неякісні бронежилети та берці.