Минобороны предотвратило растрату более 11 млн грн на закупке специальных наушников

Военный в специальных наушниках. Фото иллюстративное: 0241tactical.com

Специалисты Министерства обороны Украины предупредили риск закупки специальных активных наушников по завышенным ценам. Соответственно, удалось избежать расходования 11,7 млн грн из государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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По данным министерства, служба внутреннего аудита провела проверку закупки наушников.

Отмечается, что аудиторы обнаружили, что поставщик наушников завысил цены на некоторый товар. Во время упрощенной закупки по лотам 1, 2 и 3 победитель тендера, опубликованного на Prozorro, предложил закупку по одинаковым ценам разных видов наушников. Речь идет о суммах 20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны. Соответственно, это предполагало риск закупки по завышенным ценам.

"В связи с этим Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено определить конкретные модели наушников, предложенных победителями, и провести мониторинг цен по подобным предложениям на рынке", — отметили в министерстве.

Впоследствии представители МОУ решили вопрос с ценами, договорившись с победителями аукциона об уменьшении цен на товар по трем лотам. Следовательно, удалось избежать растраты 11,7 млн грн из госбюджета.

Как указывают в Минобороны, такие наушники были закуплены впервые и в ближайшее время они будут переданы для военных на наиболее приоритетные направления фронта.

"Были объявлены закупки по пяти лотам, все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах", — добавили в МОУ.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Добавим, Минобороны сообщило о выигрыше международного арбитража с иностранным поставщиком, у которого оборонное ведомство заказало экипировку для бойцов ВСУ. Заказчик отправил в Украину некачественные бронежилеты и берцы.