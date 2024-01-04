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Минобороны предотвратило растрату более 11 млн грн на закупке специальных наушников

4 января 2024 12:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Минобороны предотвратило растрату более 11 млн грн на закупке специальных наушников
Военный в специальных наушниках. Фото иллюстративное: 0241tactical.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Специалисты Министерства обороны Украины предупредили риск закупки специальных активных наушников по завышенным ценам. Соответственно, удалось избежать расходования 11,7 млн грн из государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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По данным министерства, служба внутреннего аудита провела проверку закупки наушников.

Отмечается, что аудиторы обнаружили, что поставщик наушников завысил цены на некоторый товар. Во время упрощенной закупки по лотам 1, 2 и 3 победитель тендера, опубликованного на Prozorro, предложил закупку по одинаковым ценам разных видов наушников. Речь идет о суммах 20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны. Соответственно, это предполагало риск закупки по завышенным ценам.

"В связи с этим Департаменту ресурсного обеспечения МОУ было предложено определить конкретные модели наушников, предложенных победителями, и провести мониторинг цен по подобным предложениям на рынке", — отметили в министерстве.

Впоследствии представители МОУ решили вопрос с ценами, договорившись с победителями аукциона об уменьшении цен на товар по трем лотам. Следовательно, удалось избежать растраты 11,7 млн грн из госбюджета.

Как указывают в Минобороны, такие наушники были закуплены впервые и в ближайшее время они будут переданы для военных на наиболее приоритетные направления фронта.

"Были объявлены закупки по пяти лотам, все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах", — добавили в МОУ.

Скриншот сообщения Минобороны
Скриншот поста Минобороны

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Добавим, Минобороны сообщило о выигрыше международного арбитража с иностранным поставщиком, у которого оборонное ведомство заказало экипировку для бойцов ВСУ. Заказчик отправил в Украину некачественные бронежилеты и берцы.

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