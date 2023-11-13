Морський флот РФ іде на дно — скільки кораблів знищили ЗСУ з початку війни

Знищення російських кораблів. Ілюстративне фото: Armyinform

Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.

Про це повідомляє NV.ua.

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Серед уражених суден РФ два малих десантних кораблі класу Серна проєкту 11770. Вони були пошкоджені в ніч на 10 листопада біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму. Також нещодавно ЗСУ знищили новітній корвет Аскольд в Керчі. Росіяни його навіть ще не встигли прийняти на озброєння Чорноморського флоту РФ.

Пошкоджені судна Чорноморського флоту РФ:

буксир Василь Бех — 17 червня 2022;

швидкохідний російський десантний катер проєкту Серна — 7 травня 2022;

ракетний крейсер Москва — 13 квітня 2022 року;

великий десантний корабель Саратов — 23 березня 2022 року;

великий десантний корабель Новочеркаськ — 24 березня 2022 року;

великий десантний корабель Цезар Куніков — 24 березня 2022 року;

патрульний катер проєкту Раптор — 21 березня 2022 року;

два патрульні катери проєкту Раптор — 2 травня 2022 року;

три патрульні катери проєкту Раптор — 8 травня 2022 року;

судно забезпечення Всеволод Бобров — 12 травня 2022 року;

тральщик Іван Голубець — 29 жовтня 2022 року;

фрегат Адмірал Григорович — 29 жовтня 2022 року;

фрегат Адмірал Макаров — 29 жовтня 2022 року;

великий десантний корабель Оленегорський Гірник — 4 серпня 2023 року;

танкер SIG — 5 серпня 2023 року;

підводний човен Ростов-на-Дону — 13 вересня 2023 року;

великий десантний корабель Мінськ — 13 вересня 2023 року;

патрульний корабель Павло Державін — 11 жовтня 2023 року;

малий ракетний корабель проєкту Буян-М — 13 жовтня 2023 року;

корвет Аскольд — 4 листопада 2023 року;

два малих десантних катери проєкту Серна — 10 листопада 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами ЗСУ уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. ГУР показало відео нічної атаки.

Також на фронті протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Окупанти безуспішно наступають, а ЗСУ відбивають усі ворожі атаки та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.