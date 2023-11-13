Морской флот РФ идет ко дну — сколько кораблей уничтожили ВСУ с начала войны
Вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.
Об этом сообщает NV.ua.
Уничтожение морского флота РФ
Среди пораженных суден РФ два малых десантных корабля класса Серна проекта 11770. Они были повреждены в ночь на 10 ноября у поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму. Также недавно ВСУ уничтожили новейший корвет Аскольд в Керчи. Россияне его даже не успели принять на вооружение Черноморского флота РФ.
Поврежденные судна Черноморского флота РФ:
- буксир Василий Бех — 17 июня 2022 года;
- быстроходный российский десантный катер проекта Серна — 7 мая 2022 года;
- ракетный крейсер Москва — 13 апреля 2022 года;
- большой десантный корабль Саратов — 23 марта 2022 года;
- большой десантный корабль Новочеркасск — 24 марта 2022 года;
- большой десантный корабль Цезарь Куников — 24 марта 2022 года;
- патрульный катер проекта Раптор — 21 марта 2022;
- два патрульных катера проекта Раптор — 2 мая 2022 года;
- три патрульных катера проекта Раптор — 8 мая 2022 года;
- судно обеспечения Всеволод Бобров —- 12 мая 2022 года;
- тральщик Иван Голубец — 29 октября 2022 года;
- фрегат Адмирал Григорьевич — 29 октября 2022 года;
- фрегат Адмирал Макаров — 29 октября 2022 года;
- большой десантный корабль Оленегорский Горняк — 4 августа 2023 года;
- танкер SIG — 5 августа 2023 года;
- подводная лодка Ростов-на-Дону — 13 сентября 2023 года;
- большой десантный корабль Минск — 13 сентября 2023 года;
- патрульный корабль Павел Державин — 11 октября 2023 года;
- малый ракетный корабль проекта Буян-М — 13 октября 2023 года;
- корвет Аскольд — 4 ноября 2023 года;
- два малых десантных катера проекта Серна — 10 ноября 2023 года.
Напомним, в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами ВСУ поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На суднах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности, БТР-82. ГУР показало видео ночной атаки.
Также на фронте за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Оккупанты безуспешно наступают, а ВСУ отбивают все вражеские атаки и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
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