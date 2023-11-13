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Морской флот РФ идет ко дну — сколько кораблей уничтожили ВСУ с начала войны

13 ноября 2023 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Морской флот РФ идет ко дну — сколько кораблей уничтожили ВСУ с начала войны
Уничтожение российских кораблей. Иллюстративное фото: Armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.

Об этом сообщает NV.ua.

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Среди пораженных суден РФ два малых десантных корабля класса Серна проекта 11770. Они были повреждены в ночь на 10 ноября у поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму. Также недавно ВСУ уничтожили новейший корвет Аскольд в Керчи. Россияне его даже не успели принять на вооружение Черноморского флота РФ.

Поврежденные судна Черноморского флота РФ:

  • буксир Василий Бех — 17 июня 2022 года;
  • быстроходный российский десантный катер проекта Серна — 7 мая 2022 года;
  • ракетный крейсер Москва — 13 апреля 2022 года;
  • большой десантный корабль Саратов — 23 марта 2022 года;
  • большой десантный корабль Новочеркасск — 24 марта 2022 года;
  • большой десантный корабль Цезарь Куников — 24 марта 2022 года;
  • патрульный катер проекта Раптор — 21 марта 2022;
  • два патрульных катера проекта Раптор — 2 мая 2022 года;
  • три патрульных катера проекта Раптор — 8 мая 2022 года;
  • судно обеспечения Всеволод Бобров —- 12 мая 2022 года;
  • тральщик Иван Голубец — 29 октября 2022 года;
  • фрегат Адмирал Григорьевич — 29 октября 2022 года;
  • фрегат Адмирал Макаров — 29 октября 2022 года;
  • большой десантный корабль Оленегорский Горняк — 4 августа 2023 года;
  • танкер SIG — 5 августа 2023 года;
  • подводная лодка Ростов-на-Дону — 13 сентября 2023 года;
  • большой десантный корабль Минск — 13 сентября 2023 года;
  • патрульный корабль Павел Державин — 11 октября 2023 года;
  • малый ракетный корабль проекта Буян-М — 13 октября 2023 года;
  • корвет Аскольд — 4 ноября 2023 года;
  • два малых десантных катера проекта Серна — 10 ноября 2023 года.

Напомним, в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами ВСУ поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На суднах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности, БТР-82. ГУР показало видео ночной атаки.

Также на фронте за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Оккупанты безуспешно наступают, а ВСУ отбивают все вражеские атаки и продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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