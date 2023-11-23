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Мрія минулого — військовий експерт пояснив, чому Україна може обійтись без ракет Taurus

23 листопада 2023 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мрія минулого — військовий експерт пояснив, чому Україна може обійтись без ракет Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Deutchland
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що німецькі ракети типу Taurus — це "мрія минулого". Україні потрібні далекобійні ракети, які досягатимуть цілей на відстані 1000 кілометрів, а в ідеалі 3-5 тисяч км. 

Про це Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону

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Військовий експерт наголосив, що Україні не варто чекати від Німеччини передачу ракет Taurus, оскільки це "мрія минулого". Він пояснив такі слова прикладом з ATACMS, які Україна отримала в обмеженій кількості. Грабський заявив, що такі типи ракет перестали виготовляти ще в 90-х роках, а налагодити виробництво ракет, які припинили робити 20-30 років тому, дуже складно.

"Ракети Taurus — це мрія минулого. Зараз треба дивитися на нові виклики та загрози. Треба розуміти, що ці ракети для нас не є розв'язанням проблеми. Ми маємо воювати з причинами, а не наслідками. Нам треба ракети, які можуть досягати цілей на відстані 1000 кілометрів, а в ідеалі 3-5 тисяч км", —  наголосив військовий експерт. 

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна може "заплющити очі" на відмову Німеччини передати Києву крилаті ракети Taurus, якщо Берлін передасть додаткові системи ППО. Зараз Україна готується до найважчої зими у своїй історії.

Окрім того,  нещодавно ЗМІ повідомили, що Німеччина не планує найближчим часом передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Там, зокрема, бояться, що цим озброєнням можуть завдавати удару по Керченському мосту. 

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