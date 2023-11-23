Мечта прошлого — военный эксперт объяснил, почему Украина может обойтись без ракет Taurus

Дальнобойная крылатая ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Deutchland

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что немецкие ракеты типа Taurus — это "мечта прошлого". Украине нужны дальнобойные ракеты, которые будут достигать целей на расстоянии 1000 км, а в идеале 3-5 тысяч км.

Об этом Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона.

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Военный эксперт подчеркнул, что Украине не стоит ждать от Германии передачи ракет Taurus, поскольку это "мечта прошлого". Он объяснил такие слова примером из ATACMS, которые Украина получила в ограниченном количестве. Грабский заявил, что такие типы ракет перестали производить еще в 90-х годах, а наладить производство ракет, которые прекратили производить 20-30 лет назад, очень сложно.

"Ракеты Taurus — это мечта прошлого. Сейчас нужно смотреть на новые вызовы и угрозы. Надо понимать, что эти ракеты для нас не являются решением проблемы. Мы должны воевать с причинами, а не последствиями. Нам нужны ракеты, которые могут достигать целей на расстоянии 1000 километров, а в идеале 3-5 тысяч км", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может "закрыть глаза" на отказ Германии передать Киеву крылатые ракеты Taurus, если Берлин передаст дополнительные системы ПВО. Сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в своей истории.

Кроме того, недавно СМИ сообщили, что Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Там, в частности, боятся, что этим вооружением могут наносить удар по Керченскому мосту.