На Чернігівщині росіяни атакували людей з дрона під час роздачі хліба

Поліція документує злочини. Ілюстративне фото: Поліція

У Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Атака на цивільних під час роздачі хліба

Так, мирним людям в центрі одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району роздавали хліб — тоді окупанти здійснили атаку з дрона.

Відомо, що внаслідок атаки люди не постраждали. Проте осколками пошкоджено легковий автомобіль з хлібом.

Пошкоджений автомобіль внаслідок атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки ворожих ударів задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, що в ніч проти 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.

Також ми писали, що вночі 24 грудня російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.