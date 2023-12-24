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На Чернігівщині росіяни атакували людей з дрона під час роздачі хліба

24 грудня 2023 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Чернігівщині росіяни атакували людей з дрона під час роздачі хліба
Поліція документує злочини. Ілюстративне фото: Поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Так, мирним людям в центрі одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району роздавали хліб — тоді окупанти здійснили атаку з дрона.

Відомо, що внаслідок атаки люди не постраждали. Проте осколками пошкоджено легковий автомобіль з хлібом. 

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Пошкоджений автомобіль внаслідок атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки ворожих ударів задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, що в ніч проти 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.

Також ми писали, що вночі 24 грудня російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

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