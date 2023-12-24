На Чернігівщині росіяни атакували людей з дрона під час роздачі хліба
У Чернігівській області російська армія атакувала з дрона цивільне населення, якому привезли хліб. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє Нацполіція.
Атака на цивільних під час роздачі хліба
Так, мирним людям в центрі одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району роздавали хліб — тоді окупанти здійснили атаку з дрона.
Відомо, що внаслідок атаки люди не постраждали. Проте осколками пошкоджено легковий автомобіль з хлібом.
Наслідки ворожих ударів задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, що в ніч проти 24 грудня ворог обстріляв с. Підсереднє Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 65-річний батько та 34-річний син.
Також ми писали, що вночі 24 грудня російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
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