На Черниговщине россияне атаковали людей с дрона во время раздачи хлеба

Полиция документирует преступления. Иллюстративное фото: Полиция

В Черниговской области российская армия атаковала из дрона гражданское население, которому привезли хлеб. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Атака на гражданских при раздаче хлеба

Так, мирным людям в центре одного из приграничных сел Новгород-Северского района раздавали хлеб — тогда оккупанты совершили атаку из дрона.

Известно, что в результате атаки люди не пострадали. Однако осколками поврежден легковой автомобиль с хлебом.

Поврежденный автомобиль в результате атаки. Фото: Нацполиция

Последствия вражеских ударов задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, что в ночь на 24 декабря враг обстрелял с. Подсреднее Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мужчин — 65-летний отец и 34-летний сын.

Также мы писали, что ночью 24 декабря российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.