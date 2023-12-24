На Черниговщине россияне атаковали людей с дрона во время раздачи хлеба
В Черниговской области российская армия атаковала из дрона гражданское население, которому привезли хлеб. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает Нацполиция.
Атака на гражданских при раздаче хлеба
Так, мирным людям в центре одного из приграничных сел Новгород-Северского района раздавали хлеб — тогда оккупанты совершили атаку из дрона.
Известно, что в результате атаки люди не пострадали. Однако осколками поврежден легковой автомобиль с хлебом.
Последствия вражеских ударов задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции.
Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что в ночь на 24 декабря враг обстрелял с. Подсреднее Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мужчин — 65-летний отец и 34-летний сын.
Также мы писали, что ночью 24 декабря российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.
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