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На Черниговщине россияне атаковали людей с дрона во время раздачи хлеба

24 декабря 2023 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Черниговщине россияне атаковали людей с дрона во время раздачи хлеба
Полиция документирует преступления. Иллюстративное фото: Полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Черниговской области российская армия атаковала из дрона гражданское население, которому привезли хлеб. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Так, мирным людям в центре одного из приграничных сел Новгород-Северского района раздавали хлеб — тогда оккупанты совершили атаку из дрона.

Известно, что в результате атаки люди не пострадали. Однако осколками поврежден легковой автомобиль с хлебом.

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Поврежденный автомобиль в результате атаки. Фото: Нацполиция

Последствия вражеских ударов задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, что в ночь на 24 декабря враг обстрелял с. Подсреднее Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мужчин — 65-летний отец и 34-летний сын.

Также мы писали, что ночью 24 декабря российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

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