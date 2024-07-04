Чернігівщину 4 липня атакував БпЛА — є влучання

Ліквідація наслідків російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти четверга, 4 липня, на Чернігівщині російський дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив в енергооб'єкт. Повітряна тривога в області тривала понад п'ять годин.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

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За даними ОВА, через влучання російського дрона в енергооб'єкт без світла залишилося майже шість тисяч абонентів.

"На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача", — йдеться у повідомленні.

Чаус зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Він підкреслив, що цієї ночі повітряна тривога для Чернігівської області тривала понад п'ять годин.

Також ми повідомляли, що в ніч на 4 липня російські війська також намагалися атакувати Київ. Окупанти застосували безпілотники.

Повітряна тривога вночі була оголошена у низці північних та східних регіонів, а також у Києві та області.