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На Чернігівщині "Шахед" влучив в енергообʼєкт — люди без світла

4 липня 2024 09:05
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Чернігівщину 4 липня атакував БпЛА — є влучання
Ліквідація наслідків російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч проти четверга, 4 липня, на Чернігівщині російський дрон-камікадзе типу "Шахед" влучив в енергооб'єкт. Повітряна тривога в області тривала понад п'ять годин.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

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За даними ОВА, через влучання російського дрона в енергооб'єкт без світла залишилося майже шість тисяч абонентів.

"На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача", — йдеться у повідомленні.

Чаус зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Він підкреслив, що цієї ночі повітряна тривога для Чернігівської області тривала понад п'ять годин.

Також ми повідомляли, що в ніч на 4 липня російські війська також намагалися атакувати Київ. Окупанти застосували безпілотники.

Повітряна тривога вночі була оголошена у низці північних та східних регіонів, а також у Києві та області. 

війна безпілотники Чернігівська область обстріли сфера енергетики війна в Україні енергетика Шахед

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