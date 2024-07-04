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В Черниговской области "Шахед" попал в энергообъект — люди остались без света

4 июля 2024 09:05
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Черниговщину 4 июля атаковал БпЛА - есть попадания
Ликвидация последствий российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на четверг, 4 июля, в Черниговской области российский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в энергообъект. Воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

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По данным ОВА, из-за попадания российского дрона в энергообъект без света осталось почти шесть тысяч абонентов.

"К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя", — говорится в сообщении.

Чаус отметил, что энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Он подчеркнул, что этой ночью воздушная тревога для Черниговской области длилась более пяти часов.

Также мы сообщали, что в ночь на 4 июля российские войска также пытались атаковать Киев. Оккупанты применили беспилотники.

Воздушная тревога ночью была объявлена в ряде северных и восточных регионов, а также в Киеве и области.

война беспилотники Черниговская область обстрелы сфера энергетики война в Украине энергетика Шахед

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