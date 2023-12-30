На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинула людина
Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області вдень 30 грудня. Внаслідок ворожого удару загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Обстріл Семенівки 30 грудня
Так, близько 15:00 росіяни атакували Семенівку Новгород-Сіверського району.
Через ворожий обстріл було пошкоджено понад 30 будинків та іншу цивільну інфраструктуру.
Крім того, на жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець.
За даними поліції Чернігівщини, удари по цивільних завдавали з реактивних систем залпового вогню "Град".
"Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки та документують воєнні злочини російської армії проти мирного населення Чернігівщини", — додали правоохоронці.
Нагадаємо, що ворог знову атакував Запорізьку область сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок, загинув один місцевий житель.
Крім того, російські окупанти атакували смт Антонівка Херсонської області вдень 30 грудня. Внаслідок ворожого удару на власному подвір'ї загинув чоловік.
Читайте Новини.LIVE!