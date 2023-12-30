На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинула людина

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Російські окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області вдень 30 грудня. Внаслідок ворожого удару загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

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Так, близько 15:00 росіяни атакували Семенівку Новгород-Сіверського району.

Через ворожий обстріл було пошкоджено понад 30 будинків та іншу цивільну інфраструктуру.

Крім того, на жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Скриншот допису В'ячеслава Чауса

За даними поліції Чернігівщини, удари по цивільних завдавали з реактивних систем залпового вогню "Град".

"Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки та документують воєнні злочини російської армії проти мирного населення Чернігівщини", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, що ворог знову атакував Запорізьку область сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок, загинув один місцевий житель.

Крім того, російські окупанти атакували смт Антонівка Херсонської області вдень 30 грудня. Внаслідок ворожого удару на власному подвір'ї загинув чоловік.