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На Черниговщине в результате российских обстрелов погиб человек

30 декабря 2023 18:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Черниговщине в результате российских обстрелов погиб человек
Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты обстреляли Семеновку Черниговской области днем 30 декабря. В результате вражеского удара погиб местный житель.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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Так, около 15:00 россияне атаковали Семеновку Новгород-Северского района.

Из-за вражеских обстрелов были повреждены более 30 домов и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, к сожалению, погиб 32-летний местный житель.

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Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция
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Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция
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Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция
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Скриншот поста Вячеслава Чауса

По данным полиции Черниговщины, удары по гражданским наносили из реактивных систем залпового огня "Град".

"Полицейские оказывают необходимую помощь пострадавшим, фиксируют последствия атаки и документируют военные преступления российской армии против мирного населения Черниговщины", — добавили правоохранители.

Напомним, что враг снова атаковал Запорожскую область сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом, погиб один местный житель.

Кроме того, российские оккупанты атаковали пгт Антоновка Херсонской области днем 30 декабря. В результате вражеского удара на собственном дворе погиб мужчина.

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