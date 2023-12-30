Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині — загинула людина

Пожежник гасить зруйнований будинок. Ілюстративне фото: МВС України

Російські окупанти атакували смт Антонівка Херсонської області вдень 30 грудня. Внаслідок ворожого удару на власному подвір'ї загинув чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Антонівки 30 грудня

Так, в момент російського обстрілу Антонівки на подвір'ї одного з будинків знаходився місцевий мешканець.

Внаслідок удару 55-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, що за минулу добу російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.

Також ми писали, що російські окупанти здійснили 28 грудня черговий обстріл Херсонської області. Під час нього ворог влучив в житлові квартали та медичну установу.