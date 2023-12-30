Россияне обстреляли Антоновку в Херсонской области — погиб человек

Пожарник тушит разрушенный дом. Иллюстративное фото: МВД Украины

Российские оккупанты атаковали пгт Антоновка Херсонской области днем 30 декабря. В результате вражеского удара в собственном дворе погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Антоновки 30 декабря

Так, в момент российского обстрела Антоновки во дворе одного из домов находился местный житель.

В результате удара 55-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Скриншот поста Александра Прокудина

Напомним, что за минувшие сутки российские захватчики выпустили по Херсону 24 снаряда. В результате пострадали пять человек.

Также мы писали, что российские оккупанты совершили 28 декабря очередной обстрел Херсонской области. Во время него враг попал в жилые кварталы и медицинское учреждение.