Россияне обстреляли Антоновку в Херсонской области — погиб человек
Российские оккупанты атаковали пгт Антоновка Херсонской области днем 30 декабря. В результате вражеского удара в собственном дворе погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Антоновки 30 декабря
Так, в момент российского обстрела Антоновки во дворе одного из домов находился местный житель.
В результате удара 55-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, что за минувшие сутки российские захватчики выпустили по Херсону 24 снаряда. В результате пострадали пять человек.
Также мы писали, что российские оккупанты совершили 28 декабря очередной обстрел Херсонской области. Во время него враг попал в жилые кварталы и медицинское учреждение.
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