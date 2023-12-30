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Окупанти завдали удару по Степногірську на Запоріжжі, є загиблий

30 грудня 2023 17:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти завдали удару по Степногірську на Запоріжжі, є загиблий
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Юрій Малашко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог знову атакував Запорізьку область сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок, загинув один місцевий житель.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Як зазначає Малашко, ворожий обстріл стався сьогодні о 12:10. Окупанти здійснили атаку по житловій забудові Степногірська. Удару було завдано з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний житель селища. 

"Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", — написав Малашко.

Руйнування в будинку внаслідок обстрілу
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Юрій Малашко
Скриншот допису Малашко
Скриншот допису Малашко

Нагадаємо, 29 грудня росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до восьми осіб. 

Додамо, в Україні прокуратура розпочала розслідування через розстріл ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше ми писали, що у мережі поширили відео, на якому видно, як росіяни розстрілюють полонених. Троє українських військових з піднятими руками здавалися в полон.

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