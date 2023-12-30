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Оккупанты нанесли удар по Степногорску на Запорожье, есть погибший

30 декабря 2023 17:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты нанесли удар по Степногорску на Запорожье, есть погибший
Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: Юрий Малашко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Как отмечает Малашко, вражеские обстрелы произошли сегодня в 12:10. Оккупанты совершили атаку по жилой застройке Степногорска. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погиб 43-летний житель поселка.

"Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения", — написал Малашко.

Разрушение в доме в результате обстрела
Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: Юрий Малашко
Скриншот сообщения Малашко
Скриншот поста Малашко

Напомним, 29 декабря россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки число погибших возросло до восьми человек.

Добавим, в Украине прокуратура начала расследование из-за расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее мы писали, что в сети распространили видео, на котором видно, как россияне расстреливают пленных. Трое украинских военных с поднятыми руками сдавались в плен.

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