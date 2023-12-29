Голова Запорізької ОВА назвав нову кількість загиблих після ракетного обстрілу Запоріжжя

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Запоріжжя зросла. На цей час стало відомо про 8 жертв.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"На жаль, кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб", — написав Малашко.

Скриншот. Telegram Юрія Малашко

Ще станом на 15:15 було відомо лише про 7 загиблих та 13 травмованих людей.

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила, що через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл.

Зокрема, у Харкові та області загинуло троє людей, 13 мирних мешканців отримали поранення. Внаслідок обстрілу Дніпра загинули п'ять осіб, ще 28 — отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський.

Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру.

У Києві внаслідок ворожого удару загинули троє людей, 22 — травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

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