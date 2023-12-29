Глава Запорожской ОВА назвал новое количество погибших после ракетного обстрела Запорожья

Последствия российских обстрелов Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Число погибших в результате российских ракетных обстрелов Запорожья возросло. К настоящему времени стало известно о 8 жертвах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Что известно о погибших и пострадавших в Запорожье

"К сожалению, количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожье возросло до 8 человек", — написал Малашко.

Скриншот. Telegram Юрия Малашко

Еще по состоянию на 15:15 было известно только о 7 погибших и 13 травмированных людях.

Напомним, ранее Нацполиция сообщила, что из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 — ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.

В частности, в Харькове и области погибли три человека, 13 мирных жителей получили ранения. В результате обстрела Днепра погибли пять человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших – ребенок и полицейский.

В результате ракетных ударов во Львове повреждены многоквартирный дом и гражданская инфраструктура.

В Киеве в результате вражеского удара погибли три человека, 22 — травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

Мы также писали, что спасатели извлекли из-под завалов еще два тела в Киеве.