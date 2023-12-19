На деяких напрямках фронту ситуація загострилась — зведення Генштабу

Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

За попередню добу на фронті відбулось 105 бойових зіткнень. Ситуація на деяких напрямках загострилась, однак наші військові завдають колосальних втрат окупантам.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну ворожу керовану ракету Х-59.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб противника.

Військовий на фронті. Фото: 115 ОБр Сил ТрО

Удари окупантів по Україні

Загалом, за добу на фронті відбулось 105 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили один ракетний та шість авіаційних ударів. Окрім того, загарбники 62 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на найгарячіших напрямках

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: 53 ОМБр

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші оборонці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ранкове зведення Генштабу 19 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів 19 грудня

Станом на 19 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 348 300 (+1 140) осіб;

танків — 5 798 (+15) одиниці;

бойових броньованих машин — 10 771 (+19) одиниця;

артилерійських систем — 8 190 (+15) одиниць;

РСЗВ — 926 (+0) одиниць;

засобів ППО — 611 (+1) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 299 (+9), одиниць;

крилатих ракет — 1 611 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 842 (+20) одиниці;

спеціальної техніки — 1 200 (+2) одиниць.

Втрати окупантів 19 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок"в районі Кринок, що на лівому березі Херсонської області.