В некоторых направлениях фронта ситуация обострилась — сводка Генштаба
За предыдущие сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений. Ситуация на некоторых направлениях обострилась, однако наши военные наносят колоссальные потери оккупантам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна вражеская управляемая ракета Х-59.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство противника.
Удары оккупантов по Украине
Всего за сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили один ракетный и шесть авиационных ударов. Кроме того, захватчики 62 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Ситуация на самых горячих направлениях
На Бахмутском направлении наши защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Напомним, недавно Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек" в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.
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