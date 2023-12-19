В некоторых направлениях фронта ситуация обострилась — сводка Генштаба

Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

За предыдущие сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений. Ситуация на некоторых направлениях обострилась, однако наши военные наносят колоссальные потери оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна вражеская управляемая ракета Х-59.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района дистанционного минирования и одно артиллерийское средство противника.

Военный на фронте. Фото: 115 ОБр Сил ТрО

Удары оккупантов по Украине

Всего за сутки на фронте произошло 105 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили один ракетный и шесть авиационных ударов. Кроме того, захватчики 62 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Ситуация на самых горячих направлениях

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: 53 ОМБр

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Утреннее возведение Генштаба 19 декабря. Фото: скриншот

Напомним, недавно Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек" в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.