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На Дніпропетровщині лунали вибухи — зруйновано об'єкти енергетики, є постраждалі

20 червня 2024 09:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Дніпропетровській області — постраждали цивільні
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщині. Фото: Telegram Миколи Лукашука
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У четвер вночі, 20 червня, Росія завдала масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області. Також внаслідок ворожих ударів є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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За його словами, в області сили ППО збили п'ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 та чотири ракети у Нікопольській, Криворізькій й Синельниківській громадах. 

вибух дніпропетровська область
Наслідки вибухів у Дніпропетровській області. Джерело: Telegram Миколи Лукашука

Декілька влучань зафіксували у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двох шпиталізували в стані середньої тяжкості.

нікополь вибухи
Наслідки вибухів у Дніпропетровській області. Джерело: Telegram Миколи Лукашука

Водночас в  Нікопольському районі пошкоджено сім приватних осель, п'ять господарських споруд, автомобілі та лінії електропередачі. В інших громадах області, за словами Лукашука, ніч минула без обстрілів.

вибух синельникове
Скриншот допису Лукашука

Нагадаємо, уночі в багатьох регіонах України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу дронів-камікадзе та активність ворожих бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.

Також ми повідомляли, що вночі пролунали вибухи в Києві, де сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників.

вибух
Україна
Дніпропетровська область
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жертви

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