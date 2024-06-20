Вибухи в Дніпропетровській області — постраждали цивільні

На Дніпропетровщині лунали вибухи — зруйновано об'єкти енергетики, є постраждалі
У четвер вночі, 20 червня, Росія завдала масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області. Також внаслідок ворожих ударів є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Вибухи на Дніпропетровщині
За його словами, в області сили ППО збили п'ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 та чотири ракети у Нікопольській, Криворізькій й Синельниківській громадах.
Декілька влучань зафіксували у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двох шпиталізували в стані середньої тяжкості.
Водночас в Нікопольському районі пошкоджено сім приватних осель, п'ять господарських споруд, автомобілі та лінії електропередачі. В інших громадах області, за словами Лукашука, ніч минула без обстрілів.
Нагадаємо, уночі в багатьох регіонах України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу дронів-камікадзе та активність ворожих бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.
Також ми повідомляли, що вночі пролунали вибухи в Києві, де сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників.
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